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«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: стартовые составы на матч Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: стартовые составы на матч Кубка Англии
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Сегодня, 17 марта, состоится матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Англии . 1/4 финала
17 марта 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды объявили стартовые составы.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Ван-Биссака, Дало, Варан, Линделёф, Мактоминей, Майну, Гарначо, Рашфорд, Фернандеш, Хойлунд.

«Ливерпуль»: Келлехер, Куанса, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Эндо, Собослаи, Мак Аллистер, Диас, Нуньес, Салах.

В матче 1/8 финала этого соревнования «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем Форрест» со счётом 1:0. Единственный гол в той встрече забил полузащитник Каземиро. В свою очередь, в матче 1/8 финала Кубка Англии мерсисайдцы выиграли у «Саутгемптона» со счётом 3:0. В той встрече голами отметились нападающие Льюис Кумас и Джейден Даннс, оформивший дубль.

В последних пяти матча во всех турнирах «Манчестер Юнайтед» три раза одержал победу и два раза проиграл. В последних пяти встречах во всех соревнованиях «Ливерпуль» четыре раза победил и один раз сыграл вничью.

Календарь Кубка Англии
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