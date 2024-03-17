«Сельта» одержала волевую победу над «Севильей» в 29-м туре Примеры
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Сегодня, 17 марта, в матче 29-го тура испанской Примеры встретились «Севилья» и «Сельта». Команды сыграли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, Испания. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Франсиско Хосе Эрнандесом Маэсо. Стартовый свисток матча прозвучал в 16:00 по московскому времени. Матч закончился победой гостей со счётом 2:1.
Испания - Примера . 29-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 2
Сельта
Виго
1:0 Эн-Несири – 18' 1:1 Сайоль – 72' 1:2 Странн Ларсен – 78'
На 18-й минуте в составе хозяев забил Юссеф Эн-Несири. На 72-й минуте Карлес Сайоль восстановил равновесие на табло. А уже спустя шесть минут Йёрген Странн Ларсен позволил вырваться вперёд «Сельте». Севильцы в концовке не смогли уйти от поражения.
Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.
Таким образом, «Сельта» набрала 27 очков. Она поднялась на 16-е место в турнирной таблице. «Севилья» идёт 15-й с 28 очками.
Комментарии
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