«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: гости забили дважды перед перерывом и вышли вперёд

В эти минуты проходит матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра проводится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 по московскому времени. На момент выхода новости гости ведут со счётом 2:1.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Манчестер Юнайтед» вышел вперёд уже на 10-й минуте. В составе хозяев забил полузащитник Скотт Мактоминей. Гости под занавес тайма не только отыгрались, но и повели. На 44-й минуте забил хавбек Алексис Мак Аллистер, а спустя три минуты отметился нападающий Мохамед Салах.

В матче 1/8 финала этого турнира «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем Форрест» со счётом 1:0. Единственный гол в той встрече забил полузащитник Каземиро. В свою очередь, в матче 1/8 финала Кубка Англии мерсисайдцы выиграли у «Саутгемптона» со счётом 3:0. В той встрече голами отметились нападающие Льюис Кумас и Джейден Даннс, оформивший дубль.

В последних пяти матчах во всех турнирах «Манчестер Юнайтед» три раза одержал победу и два раза проиграл. В последних пяти встречах во всех соревнованиях «Ливерпуль» четыре раза победил и один раз сыграл вничью.