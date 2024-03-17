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Рыболовлев вручил Головину памятную футболку в честь 200 матчей за «Монако»

Рыболовлев вручил Головину памятную футболку в честь 200 матчей за «Монако»
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17 марта завершился матч 26-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «Лорьян». Игра проходила на стадионе «Луи II» (Фонвьей, Монако). Матч закончился со счётом 2:2. Перед игрой президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев вручил нападающему Исмаилу Якобсу и полузащитнику Александру Головину памятную футболку в честь 200 матчей за клуб.

Александр Головин присоединился к «Монако» в 2018 году, перейдя из московского ЦСКА за € 30 млн. За всё время, проведённое в «Монако», забил 28 голов и сделал 32 голевые передачи. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Отметим, что в 200-й раз в составе монегасков российский полузащитник Александр Головин сыграл в матче 25-го тура французской Лиги 1 со «Страсбургом» (1:0), который состоялся на прошлой неделе.

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Фото: Фото: ФК «Монако»

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