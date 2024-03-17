Голевая передача Головина помогла «Монако» сыграть вничью с «Лорьяном» в матче Лиги 1

Завершился матч 26-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «Лорьян». Игра проходила на стадионе «Луи II» (Фонвьей, Монако). В статусе главного арбитра встречи выступил Бастьен Дешепи. Матч закончился со счётом 2:2.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На первой минуте счёт в матче открыл защитник «Монако» Уилфрид Синго, забивший мяч в свои ворота. На 27-й уже хозяева сравняли счёт в матче с помощью автогола, который был записан на имя защитника «Лорьяна» Формоза Менди. На 61-й минуте матча полузащитник «Монако» Юссуф Фофана забил второй мяч хозяев. Голевую передачу отдал российский полузащитник Александр Головин. Команды доигрывали матч в меньшинстве: у «Монако» был удалён Денис Закария, а у «Лорьяна» красную карточку получил Айегун Тосин. Гости сравняли счёт на 90+5-й минуте усилиями Тьемуэ Бакайоко.

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 46 очков за 26 матчей. «Лорьян» находится на 15-м месте, заработав 26 очков.