«Бавария» готовит продление контракта с Мусиалой

Боссы «Баварии» в ближайшие несколько месяцев вступят в переговоры о продлении контракта с полузащитником Джамалом Мусиалой и его агентами. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на данный момент руководство мюнхенцев работает над проектом нового трудового соглашения. Отмечается, что продление Мусиалы является одной из главных задач клуба на ближайшее время. Отмечается, что несколько английских грандов продолжают проявлять интерес к молодому атакующему хавбеку.

Мусиала является воспитанником «Челси». Полузащитник выступает за «Баварию» с 2019 года. В нынешнем сезоне немец провёл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.