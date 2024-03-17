Экс-наставник «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль возглавил «Вольфсбург»

Австрийский специалист Ральф Хазенхюттль назначен главным тренером «Вольфсбурга». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба. Хазенхюттль сменил на этом посту хорвата Нико Ковача. Отмечается, что 56-летний специалист подписал с «волками» долгосрочный контракт.

Напомним, с 2018 по 2022 год Хазенхюттль тренировал «Саутгемптон». До этого он работал в Германии в «РБ Лейпциг», «Ингольштадте», «Аалене» и «Унтерхахинге». Хазенхюттль находился без работы с 7 ноября 2022 года, когда покинул «Саутгемптон».

На данный момент «Вольфсбург» находится на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата Германии по футболу, набрав 25 очков за 26 проведённых матчей. Нико Ковач возглавлял команду с июля 2022 года. Под его руководством «Вольфсбург» провёл 66 игр, одержал 23 победы, 17 раз сыграл вничью и потерпел 26 поражений.