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«Рома» победила «Сассуоло» в матче 29-го тура Серии А

Завершился матч 29-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Рома» и «Сассуоло». Игра проходила на стадионе «Олимпико» (Рим, Италия). В статусе главного арбитра встречи выступил Джанлука Манганьелло. Матч завершился со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил на 50-й минуте полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини. На 59-й минуте автор забитого мяча получил жёлтую карточку. На 89-й минуте предупреждение получил нападающий «Ромы» Сердар Азмун, а на 90-й минуте жёлтую карточку перед собой увидел игрок гостей Мартин Эрлич.

«Рома» занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 51 очко за 29 матчей. «Сассуоло» находится на 19-м месте, заработав 23 очка.

В предыдущем матче между этими командами, который был сыгран 3 декабря 2023 года, римляне также оказались сильнее «Сассуоло» (2:1).