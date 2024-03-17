«Интер» — «Наполи»: стали известны стартовые составы команд на матч 29-го тура Серии А

Сегодня, 17 марта, состоится матч 29-го тура Серии А между «Интером» и «Наполи». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» (Джузеппе Меацца) в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Федерико Ла Пенна. Матч начнётся в 22:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды объявили стартовые составы.

«Интер»: Зоммер, Павар, Ачерби, Бастони, Дармиан, Димарко, Барелла, Мхитарян, Чалханоглу, Тюрам, Мартинес.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Оливера, Замбо Ангисса, Лоботка, Жуниор Траоре, Политано, Кварацхелия, Распадори.

После 28 туров чемпионата Италии «Интер» набрал 78 очков и занимает первое место. В свою очередь, после аналогичного количества туров Серии А «Наполи» заработал 44 очка и располагается на седьмой строчке.