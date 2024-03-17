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Эрик тен Хаг высказался о травмах в составе «Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг высказался о травмах в составе «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию с травмами в команде.

«Несмотря на все травмы, которые у нас есть, на все проблемы — вчерашнюю неудачу с Эвансом на последней минуте тренировки, мы должны приспособиться. Амад не тренировался много недель, он пришёл, и я думаю, что он сыграл великолепно.

С учётом неудач, которые у нас были, мы можем приспособиться к сложностям. Мы добиваемся результатов. Там, где мы были осенью, мы не могли этого сделать», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

Напомним, ранее состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу «Манчестер Юнайтед» в дополнительное время.

В 1/2 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ковентри Сити».

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