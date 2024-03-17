«Важная игра в истории «МЮ». Рашфорд — о победе над «Ливерпулем» в Кубке Англии

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд высказался о победе своей команды в драматичном матче 1/4 финала Кубка Англии с «Ливерпулем» (4:3). Игра продолжалась 120 минут. Рашфорду удалось забить один из голов своей команды на 112-й минуте.

«Прислушайтесь к шуму стадиона, это большая игра, огромное событие. Подобные вечера на «Олд Траффорд» – это то, ради чего всё и делается.

Сегодняшний матч олицетворяет всё то, что было во мне – это важная игра в истории «Манчестер Юнайтед». Она позволила нам выйти в полуфинал, но даже в обычной игре с «Ливерпулем» мы должны побеждать.

Амад Диалло много работает, у него не так много возможностей, которые он хотел бы получить, и нет лучшего способа добиться этого, чем такие вечера», — приводит слова Рашфорда BBC.