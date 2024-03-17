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«Важная игра в истории «МЮ». Рашфорд — о победе над «Ливерпулем» в Кубке Англии

«Важная игра в истории «МЮ». Рашфорд — о победе над «Ливерпулем» в Кубке Англии
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд высказался о победе своей команды в драматичном матче 1/4 финала Кубка Англии с «Ливерпулем» (4:3). Игра продолжалась 120 минут. Рашфорду удалось забить один из голов своей команды на 112-й минуте.

Кубок Англии . 1/4 финала
17 марта 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
4 : 3
ДВ
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Мактоминей – 10'     1:1 Мак Аллистер – 44'     1:2 Салах – 45+2'     2:2 Антони – 87'     2:3 Эллиотт – 105'     3:3 Рашфорд – 112'     4:3 Диалло – 120+1'    
Удаления: Диалло – 120+2' / нет

«Прислушайтесь к шуму стадиона, это большая игра, огромное событие. Подобные вечера на «Олд Траффорд» – это то, ради чего всё и делается.

Сегодняшний матч олицетворяет всё то, что было во мне – это важная игра в истории «Манчестер Юнайтед». Она позволила нам выйти в полуфинал, но даже в обычной игре с «Ливерпулем» мы должны побеждать.

Амад Диалло много работает, у него не так много возможностей, которые он хотел бы получить, и нет лучшего способа добиться этого, чем такие вечера», — приводит слова Рашфорда BBC.

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