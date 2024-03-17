«Атлетико» — «Барселона»: Феликс вывел каталонцев вперёд в конце первого тайма

В эти минуты в матче 29-го тура испанской Примеры встречаются мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона». Команды играют на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Стартовый свисток матча прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу каталонцев.

Гости вышли вперёд на 38-й минуте. В их составе забил нападающий Жоау Феликс.

Команды уже встречались в первом круге текущего розыгрыша чемпионата Испании по футболу. Это произошло 3 декабря 2023 года в Каталонии. Тогда сине-гранатовые оказались сильнее соперника, победив со счётом 1:0. В составе «Барселоны» единственный гол забил португальский нападающий Жоау Феликс, который летом был арендован у «Атлетико».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

После 29-го тура испанской Примеры «Барселона» набрала 61 очко. Каталонская команда занимает третье место в турнирной таблице. Что касается «Атлетико», то он заработал за 29 матчей 55 очков. Мадридский клуб занимает пятую позицию.