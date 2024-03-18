Лунин обратился к Анчелотти после пропущенных голов от «Осасуны»

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин обратился к главному тренеру сливочных Карло Анчелотти после победного матча с Осасуной (4:2).

«Мистер, я вас не подведу», – приводит слова Лунина после матча Realmadridexclusivo. По сведениям источника, Лунин выразил желание, чтобы итальянский наставник и его тренерский штаб учитывали, что он находится в отличной форме и стремится сохранить статус первого вратаря этого сезона, даже по возвращению травмированного бельгийца Тибо Куртуа.

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25-летний Лунин перешёл в «Реал» из «Зари» в 2018 году за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне голкипер провёл за «сливочных» 22 матча во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.