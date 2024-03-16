Анчелотти — о Лунине: «Реал» нашёл надёжного вратаря, который придаёт нам уверенности

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о выступлениях голкипера клуба Андрея Лунина.

«У него все получается. Мы нашли очень надёжного вратаря, который придаёт нам уверенности. Когда вернётся Куртуа, посмотрим, потому что у него была очень тяжёлая травма, и мы должны быть осторожны, как и с Милитао. Мы не торопимся. Лунин даёт нам уверенность», — приводит слова Анчелотти журналист Марио Кортегана в соцсети Х (ранее Twitter).

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

25-летний Лунин перешёл в «Реал» из «Зари» в 2018 году за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне голкипер провёл за «сливочных» 22 матча во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.