Стало известно, во сколько начнётся матч между «Спартаком» и «Нефтчи»

Товарищеский матч между азербайджанским «Нефтчи» и московским «Спартаком», который состоится 23 марта на «Нефтчи Арене» в Баку, начнётся в 17:00 по московскому времени, сообщает официальный аккаунт клуба из Азербайджана в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в июле 2023 года «Спартак» и «Нефтчи» заключили соглашение о спортивном сотрудничестве сроком на два года. Также летом 2023-го красно-белые в товарищеском матче, который проходил в Москве, победили «Нефтчи» со счётом 2:0.

На данный момент после 20 туров РПЛ «Спартак» располагается на шестом месте с 31 очком. Лидирует в чемпионате «Зенит» с 40 очками, а его ближайшими преследователями являются «Краснодар» (39) и «Динамо» (38).«Нефтчи» после 27 сыгранных матчей азербайджанского чемпионата располагается на третьем месте с 40 очками.