Актёр Милош Бикович снялся в необычном анонсе матча Россия — Сербия

Известный сербско-российский актёр Милош Бикович снялся в креативном анонсе товарищеского матча сборных России и Сербии по футболу. На протяжении всего ролика Бикович пытается выбрать, за какую команду ему болеть — российскую или сербскую. Чтобы определиться, актёр подкидывал монетку, гадал на ромашке и даже ходил к психологу, который поставил диагноз «раздвоение личности».

Видео опубликовано в сообществе сборной России в VK

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Сборная России проводит только товарищеские матчи. В марте команда Валерия Карпина проведёт две игры — с Сербией (21 марта) и с Парагваем (25 марта).