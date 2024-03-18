Сборная России опубликовала селфи Чалова с актёром Милошем Биковичем

Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала фотографию своего нападающего Фёдора Чалова с сербско-российским актёром Милошем Биковичем, который известен по кинокартинам «Холоп», «Отель Элеон» и другим. Напомним, уже через несколько дней сборной России и в частности Фёдору Чалову предстоит сыграть товарищеский матч с национальной командой Сербии. Игра пройдёт 21 марта на стадионе «Динамо» в Москве.

Фотография опубликована в телеграм-канале сборной России по футболу

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Сборная России проводит только товарищеские матчи. В марте команда Валерия Карпина проведёт две игры — с Сербией (21 марта) и с Парагваем (25 марта).