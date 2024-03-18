Известный футбольный судья СССР и России Хусаинов рассказал, какая у него пенсия

Бывший арбитр ФИФА и экс-глава судейского комитета России Сергей Хусаинов рассказал, какая у него пенсия. По его словам, данные о периоде работы в Госкомспорте утеряны, поэтому он получает минимальную пенсию.

«Минимальная. 22 тысячи. Данные по работе в Госкомспорте в горбачёвские времена утеряны, нужно как-то восстанавливать и делать перерасчёт. Госслужащие тогда хорошо получали. Плюс мы 75% гонораров с международных поездок отдавали в кассу Госкомспорта», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Ранее Хусаинов рассказывал, что подрабатывает курьером. По словам экс-арбитра, один курьерский заказ стоит 250 рублей. В день он получает и выполняет от четырёх до пяти заказов.