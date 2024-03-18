В Санкт-Петербурге и Красноярске прошли отборочные этапы турнира «Игра твоей мечты»

16-17 марта матчами в Санкт-Петербурге и Красноярске завершились игры регионального отбора V Всероссийского турнира для детей из детских домов и школ-интернатов «Игра твоей мечты» в дивизионах «Северо-Запад» и «Восток-2», организованного МООВ «Клуб волонтёров» при поддержке Фонда президентских грантов, министерства спорта Красноярского края, «Ротари клуб» Красноярск-Сибирь и легенды Красноярского футбола – Александра Харитонова.

Фото: Турнир «Игра твоей мечты»

Путёвку в финальную часть турнира в Санкт-Петербурге завоевала команда ЦССВ №9, победив всех соперников с общим счётом 25:3.

В Красноярске соревнования держали в напряжении болельщиков до самой последней секунды. Детский дом-лицей им. Х. М. Совмена и Партизанский детский дом до последнего матча сражались за путёвку в финал. В итоге команды набрали одинаковое количество очков (по 13), но по разнице мячей в финал вышел Партизанский детский дом.

Финальные матчи турнира состоятся 21 апреля в академии Ф. Ф. Черенкова. Команды сразятся за кубок чемпионов и главные призы – поездку в футбольный лагерь в Сочи и стажировку в академии ФК «Спартак».