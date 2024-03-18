Паршивлюк: матчи между «Динамо» и «Спартаком» — вражда? Так оно и есть

Экс-защитник «Спартака» Сергей Паршивлюк, ныне выступающий за «Динамо», высказался о принципиальности очных матчей между московскими командами.

«Если можно противостояние «Динамо» и «Спартака» описать словом «вражда», то это оно и есть. Это самое историческое российское дерби. Это соперничество двух московских клубов за пальму первенства, оно до сих пор живёт.

Мне за карьеру удалось побывать с обеих сторон, и я ощущал, что это один из важнейших матчей в сезоне для болельщиков. С обеих сторон [среди фанатов] иногда проскальзывает фраза «Мы всё простим, только обыграйте «Спартак»/«Динамо».

Эта вражда существует. Среди футболистов она не такая, у нас есть профессиональное уважение к соперникам, но среди болельщиков ощущается, что это дерби, и это жёстко», — сказал Паршивлюк в интервью на Rutube-шоу «Футбольное катание» с фигуристкой Евгенией Медведевой.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков после 20 туров и отставая от лидирующего «Зенита» на два очка. «Спартак», в свою очередь, занимает шестое место, имея в активе 31 очко.