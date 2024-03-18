Экс-игрок «Динамо» рассказал об отношении к «Спартаку» в клубе

Защитник краснодарской «Кубани» Иван Темников, ранее выступавший за московское «Динамо», рассказал об отношении в стане бело-голубых к «Спартаку».

«Спартак» — народная команда? Это давно пошло. Но почему «Динамо» не может быть народной командой? Я был в «Динамо», переживаю за них. А к «Спартаку» отношусь постольку-поскольку. Особо про него не хочу говорить. Да, хорошая команда. Чемпион России в прошлом. Но их лихорадит.

Чувствовал ли какой-то антагонизм к «Спартаку» в «Динамо»? Да, у нас каждый футболист знал, что такое игра со «Спартаком». Нельзя было приезжать в красном на базу. Сергей Нарубин купил машину красного цвета. Приехал на ней на базу. А ему сказали: «Ну что это такое?» (смеётся). По-моему, он потом перестал на ней ездить», — приводит слова Темникова «РБ Спорт».

35-летний уроженец Братска выступал за «Динамо» с 2016 года, когда бело-голубые сенсационно вылетели в Футбольную национальную лигу из высшего российского дивизиона. Всего за московскую команду Иван провёл 55 матчей, забив семь мячей. Помимо «Динамо», Темников играл за раменский «Сатурн», «Динамо» Брянск, казанский «Рубин», «Томь», екатеринбургский «Урал», «Торпедо», «Уфу» и грозненский «Терек» (ныне — «Ахмат») на правах аренды.