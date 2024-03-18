Паршивлюк вспомнил, что сказал болельщикам «Динамо» из-за спартаковского прошлого

Фланговый защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк, ранее выступавший за «Спартак», вспомнил, как объяснялся с фанатами бело-голубых после перехода в команду.

«Как получилось завоевать уважение? В «Спартаке» я был воспитанником и внёс в себя какие-то основы, которые прививают молодым спартаковцам. Когда пришёл в «Динамо», на первой встрече сказал, что пришёл сюда не как свой среди чужих или наоборот, а пришёл доказывать на поле свою состоятельность, то, что предан этому клубу. По сей день стараюсь показывать это в каждой игре, в которой принимаю участие», — сказал Паршивлюк в интервью на Rutube-шоу «Футбольное катание» с фигуристкой Евгенией Медведевой.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков после 20 туров и отставая от лидирующего «Зенита» на два очка. «Спартак», в свою очередь, занимает шестое место, имея в активе 31 очко.