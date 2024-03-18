Определены дата и время начала матча «Спартак» — «Зенит» в Кубке России

Первый матч полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 3 апреля 2024 года на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало – в 20:30 мск. Об этом сообщает пресс-служба турнира в телеграм-канале.

В нынешнем сезоне команды успели провести между собой два матча в Российской Премьер-Лиге. В первом круге «Зенит» на «Лукойл Арене» в Москве обыграл соперника со счётом 3:1. Эта встреча прошла в 5-м туре. В игре 19-го тура на «Газпром-Арене» команды так и не смогли открыть счёт. Сейчас «Зенит» в турнирной таблице РПЛ идёт на первом месте, набрав 40 очков в 20 матчах. У «Спартака» 31 очко и шестая позиция в чемпионате.

В последний раз «Зенит» выигрывал Кубок России в 2020 году, «Спартак» — в 2022-м.