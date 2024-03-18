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«Арсенал» и «Волгарь» сыграли вничью в 23-м туре Первой лиги

«Арсенал» и «Волгарь» сыграли вничью в 23-м туре Первой лиги
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Закончился матч 23-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались тульский «Арсенал» и астраханский «Волгарь». Игра проходила на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра встречи выступил Михаил Черемных. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени. Матч завершился ничейным результатом со счётом 0:0.

Россия - Мелбет Первая лига . 23-й тур
18 марта 2024, понедельник. 18:00 МСК
Арсенал
Тула
Окончен
0 : 0
Волгарь
Астрахань

В первом круге эти команды уже играли между собой. Это произошло 23 сентября 2023 года. Тогда «Арсенал» и «Волгарь» также не смогли выявить победители. Их встреча 11-го тура Первой лиги закончилась со счётом 1:1.

За 23 матча Первой лиги «Арсенал» набрал 40 очков. Тульский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице. Астраханский «Волгарь» пребывает на последней строчке — в его активе 21 очко.

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