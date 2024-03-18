«Спартак» сделал предложение о трансфере вингера «Галатасарая» Актюркоглу — Fotospor

Вингер турецкого «Галатасарая» Керем Актюркоглу может продолжить карьеру в московском «Спартаке». Об этом сообщает Fotospor.

Как сообщает источник, красно-белые ищут замену своему вингеру Квинси Промесу, будущее которого в клубе находится под вопросом. В связи с этим они обратили внимание на вингера «Галатасарая» Актюркоглу. Отмечается, что москвичи сделали официальное предложение турецкой команде по возможному трансферу футболиста. Оно расценивается как «очень крупное». Также «Спартак» предложил самому Керему контракт, условия по которому превышают нынешнюю зарплату Актюркоглу в несколько раз.

Напомним, Актюркоглу имеет действующее трудовое соглашение с «Галатасараем» до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость турецкого игрока в € 17 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 45 матчах, в которых забил 14 мячей и сделал восемь результативных передач.