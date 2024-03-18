Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» сделал предложение о трансфере вингера «Галатасарая» Актюркоглу — Fotospor

«Спартак» сделал предложение о трансфере вингера «Галатасарая» Актюркоглу — Fotospor
Аудио-версия:
Комментарии

Вингер турецкого «Галатасарая» Керем Актюркоглу может продолжить карьеру в московском «Спартаке». Об этом сообщает Fotospor.

Как сообщает источник, красно-белые ищут замену своему вингеру Квинси Промесу, будущее которого в клубе находится под вопросом. В связи с этим они обратили внимание на вингера «Галатасарая» Актюркоглу. Отмечается, что москвичи сделали официальное предложение турецкой команде по возможному трансферу футболиста. Оно расценивается как «очень крупное». Также «Спартак» предложил самому Керему контракт, условия по которому превышают нынешнюю зарплату Актюркоглу в несколько раз.

Напомним, Актюркоглу имеет действующее трудовое соглашение с «Галатасараем» до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость турецкого игрока в € 17 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 45 матчах, в которых забил 14 мячей и сделал восемь результативных передач.

Материалы по теме
Видимо, Промес за «Спартак» уже не сыграет. Адвокаты Квинси придумали хитрую схему. LIVE
Live
Видимо, Промес за «Спартак» уже не сыграет. Адвокаты Квинси придумали хитрую схему. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android