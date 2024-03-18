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Паршивлюк: Тюкавин — лучший нападающий России? Не раздавал бы такие громкие оценки

Паршивлюк: Тюкавин — лучший нападающий России? Не раздавал бы такие громкие оценки
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Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк ответил на вопрос о том, можно ли назвать Константина Тюкавина лучшим нападающим России на данный момент.

«Я бы не раздавал такие громкие оценки, потому что у каждого может быть своё субъективное мнение. Да, безусловно [многие говорят об этом], но у нас любят разбрасываться этими громкими [фразами] и вешать табличку на шею «лучший/худший».

Считаю, что для его возраста у Кости хорошая база, есть куда расти, а дальше всё зависит от него, насколько он захочет прогрессировать. Лимита нет ни в футболе, ни в жизни… У него есть всё для дальнейшего прогресса и роста. Все условия созданы, особенно в «Динамо». Тюкавин — тот нападающий, на которого ходят болельщики, дети приходят в академию из-за таких своих ребят», — сказал Паршивлюк в интервью на Rutube-шоу «Футбольное катание» с фигуристкой Евгенией Медведевой.

Напомним, в нынешнем сезоне нападающий «Динамо» Константин Тюкавин принял участие в 28 матчах, в которых забил 10 голов и отдал восемь результативных передач.

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