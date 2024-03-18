Полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев прибыл в расположение сборной России. Об сообщает пресс‑служба национальной команды.

Отметим, что в четверг, 21 марта, сборная России сыграет с Сербией. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

Напомним, Кузяев выступает за «Гавр» с лета 2023 года. Его действующее соглашение с клубом из Лиги 1 рассчитано до июня 2025 года. В нынешнем сезоне 31-летний полузащитник принял участие в 22 матчах чемпионата Франции, отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.