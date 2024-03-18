Первая лига: результаты матчей 23-го тура и турнирная таблица

В понедельник, 18 марта, матчами «КАМАЗ» — «Динамо» Махачкала (2:1) и «Родина» — «Кубань» (1:0) завершился 23-й тур Мелбет Первой лиги.
Все результаты матчей 23-го тура:
«Ленинградец» — «Енисей» — 0:4;
«Черноморец» — «Шинник» — 1:0;
«Тюмень» — «Алания» — 0:1;
«Химки» — «Нефтехимик» — 1:3;
«Акрон» — «Сокол» — 2:0;
«Арсенал» Тула — «Волгарь» — 0:0;
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо» Москва — 2:0;
«КАМАЗ» — «Динамо» Махачкала — 2:1;
«Родина» — «Кубань» — 1:0.
По итогам 23 туров в Первой лиге турнирную таблицу возглавляют «Химки», набравшие 42 очка. На втором месте находится тольяттинский «Акрон» с 41 баллом. Тройку лидеров замыкает махачкалинское «Динамо» (40 очков). В зоне прямого вылета из Первой лиги остались «Черноморец», «Кубань» и «Волгарь». Команда из Астрахани замыкает турнирную таблицу чемпионата с 21 очком.