Игрок «Родины» Руслан Фищенко рассказал о работе с Франком Артигой

Футболист «Родины» Руслан Фищенко рассказал о совместной работе с испанским тренером Франком Артигой.

«Я считаю, что нет плохих тренеров. У каждого тренера свой посыл, главное его донести. Я считаю, что Франк Артига умеет донести футболистам свою мысль, мы её понимаем и выносим на поле. Надо отдать должное Артиге, как он объясняет. В этом, наверное, ключевой фактор работы. Лично я выхожу каждую игру побеждать и забирать три очка, как будет дальше, посмотрим», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Испанский тренер Франк Артига возглавил «Родину» в октябре 2023 года. На данный момент московский клуб располагается на пятой строчке таблицы Мелбет Первой лиги с 37 очками, набранными в 23 играх.