Тихонов — о «Спартаке»: когда нет результата и такие отношения внутри, надо что-то менять

Главный тренер «Енисея» и бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о текущей ситуации в стане красно-белых.

«Здесь важно говорить о том, что происходит внутри. Там всё не очень просто. И отношения в коллективе, и всё остальное. Не думаю, что руководство устраивает происходящее. Ведь и некоторые болельщики отворачиваются. Я не могу советовать и говорить, что правильно, а что нет. Но когда нет результата и такие отношения внутри коллектива, надо что-то менять.

Доработает ли Абаскаль до конца сезона? Мне сложно дать прогноз. Но при таких результатах не исключаю смену главного тренера уже до конца сезона», — сказал Тихонов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью с Андреем Тихоновым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Напомним, после 20 туров чемпионата России «Спартак» набрал 31 очко и занимает шестое место.