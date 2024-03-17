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Андрей Тихонов и футболисты «Енисея» проголосовали на выборах президента России

Андрей Тихонов и футболисты «Енисея» проголосовали на выборах президента России
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Главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов и футболисты команды проголосовали на выборах президента России. Об этом сообщает министр спорта Красноярского края Денис Петровский.

«Сегодня финальный день выборов президента РФ. Избирательные участки открыты до 20:00. В футбольном клубе «Енисей» уже проголосовали игроки, персонал и руководство клуба, а также главный тренер Андрей Тихонов. Хороший пример командной работы. Ну, а уже завтра ФК «Енисей» сыграет на выезде с ФК «Ленинградец». Болеем за наших!» — написал Петровский в своём телеграм-канале.

Голосование проводится с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР) и Николай Харитонов (от партии КПРФ).

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