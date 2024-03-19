«Покойся с миром, легенда». РПЛ выразила соболезнования в связи со смертью Василия Уткина

Российская Премьер-Лига (РПЛ) отреагировала на новость о смерти известного российского комментатора и журналиста Василия Уткина.

«Сегодня не стало великого комментатора, отличного человека и нашего друга Василия Уткина.

Спасибо за «Футбольный клуб», за отличные репортажи, воспитанников, которые продолжают делать наш футбол лучше, и счастливое детство многих из нас.

Покойся с миром, легенда. Нам будет тебя очень не хватать», — написано в телеграм-канале РПЛ.

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс», журналист и ведущий телепередачи «Футбольный клуб». С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов «НТВ-Плюс». В июне 2018 года Уткин возобновил программу «Футбольный клуб» на своём авторском канале в YouTube.