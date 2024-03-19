«Мы потеряли друга и учителя». Коллектив программы «Футбольный клуб» — о смерти Уткина

Коллектив программы «Футбольный клуб», многолетним ведущим которой являлся известный журналист и комментатор Василий Уткин, выразил соболезнования в связи с его смертью, о которой стало известно сегодня, 19 марта.

«Информация о церемонии прощания будет опубликована на этом канале позднее. Просим отнестись с пониманием.

Мы, как и вы, потеряли друга, коллегу, учителя и просто очень хорошего человека», — написано в телеграм-канале Василия Уткина.

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс», журналист и ведущий телепередачи «Футбольный клуб». В июне 2018 года Уткин возобновил программу «Футбольный клуб» на своём авторском канале в YouTube.

Также Уткин становился лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор» в 2004 и 2005 году.