Сафонов — об увольнении Ивича: сразу подумал, какой это плюс лично для меня и для команды

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мнением об отставке сербского специалиста Владимира Ивича с поста главного тренера «быков», которая состоялась 13 марта.

«Я узнал новость об отставке Ивича, когда был уже не в расположении команды. Меня очень сложно шокировать и испугать. Я не боюсь перемен. После того, как я узнал об отставке Ивича, я не стал акцентироваться на негативных или сомнительных вопросах. Я сразу подумал — какой это плюс лично для меня и для команды.

В этом ключе воспринял эту информацию. Считаю, что перемены — это практически всегда хорошо. Если их правильно воспринимать, они могут правильно повлиять на результат, если брать команду. Нужно всем сконцентрироваться на том, что мы имеем то что имеем. С этим ничего не поделать. Нужно просто верить в результат, в свою работу и путь. Не сомневаться в решениях, не искать кого-то крайнего. Просто продолжать работать и это будет наш путь, который может привести нас к успеху», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.