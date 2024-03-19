Сборная обсуждала скандал с Дзюбой на парковке и почтила память Василия Уткина. Фото с шоу

19 марта в Новогорске национальная команда России во главе с Валерием Карпиным приняла участие в ток-шоу «Сильные вместе», где ответила на вопросы журналистов и поклонников футбола. Мероприятие провели комментатор Виктор Гусев и телеведущий и сценарист Константин Анисимов.

Лучшие кадры с ток-шоу «Сильные вместе» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Стоит отметить, что время беседы сборной с журналистами стало известно о смерти футбольного комментатора Василия Уткина. Команда почтила его память минутой молчания.

Напомним, сборная Россия сыграет с сербской национальной командой 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. В свою очередь, матч со сборной Парагвая состоится 25 марта. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».