«Спартак» играл средне». Деян Радич — о работе Александра Кержакова в Сербии

Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич высказался о работе Александра Кержакова на посту главного тренера сербского «Спартака» (Суботица).

«Я смотрел несколько игр. «Спартак» играл средне. Руководство, видимо, рассчитывало, что прогресс будет более быстрым. Но получилось так, как получилось. «Спартак» не пошел вверх, а руководство этого не ожидало.

Теперь сербский тренерский рынок для него не закрыт? Не думаю, что Сербия для него закрыта. Варианты могут возникнуть. Ему дали шанс. Могут дать еще. У него много футбольного опыта, сильный характер. Мне сложно прогнозировать его тренерское будущее. Всякое бывает. Но у него к этому большое желание. Надеюсь, все получится», — приводит слова Радича «РБ Спорт».

Кержаков возглавил «Спартак» в июне 2023 года. Под руководством 41-летнего специалиста клуб сыграл 14 матчей (пять побед, одна ничья и восемь поражений). В ноябре 2023 года Кержаков был отправлен в отставку.

Также за свою тренерскую карьеру Кержако возглавлял кипрский «Кармиотисса», «Нижний Новгород» и «Томь».