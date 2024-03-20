«Настоящий профессионал своего дела, целая эпоха». Хомуха — об Уткине

Российский тренер Дмитрий Хомуха высказался о смерти спортивного журналиста и блогера Василия Уткина. Известный комментатор ушёл из жизни вчера, 19 марта, в возрасте 52 лет. Причиной смерти в СМИ называется тромбоэмболия лёгочной артерии.

«Я лично не был с ним знаком, но он настоящий профессионал своего дела, он целая эпоха. Когда он был на «НТВ-Плюс», его комментарии, его работа всегда была на высочайшем уровне», — приводит слова Хомухи «Евро-Футбол.Ру».

Василий Уткин завоевал популярность в середине 90-х в качестве комментатора на телеканале НТВ и позднее «НТВ-Плюс», журналиста и ведущего телепередачи «Футбольный клуб». В последние годы он занимался своим YouTube-каналом, а также руководил любительской медиакомандой «Эгриси».