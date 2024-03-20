Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Настоящий профессионал своего дела, целая эпоха». Хомуха — об Уткине

«Настоящий профессионал своего дела, целая эпоха». Хомуха — об Уткине
Комментарии

Российский тренер Дмитрий Хомуха высказался о смерти спортивного журналиста и блогера Василия Уткина. Известный комментатор ушёл из жизни вчера, 19 марта, в возрасте 52 лет. Причиной смерти в СМИ называется тромбоэмболия лёгочной артерии.

«Я лично не был с ним знаком, но он настоящий профессионал своего дела, он целая эпоха. Когда он был на «НТВ-Плюс», его комментарии, его работа всегда была на высочайшем уровне», — приводит слова Хомухи «Евро-Футбол.Ру».

Василий Уткин завоевал популярность в середине 90-х в качестве комментатора на телеканале НТВ и позднее «НТВ-Плюс», журналиста и ведущего телепередачи «Футбольный клуб». В последние годы он занимался своим YouTube-каналом, а также руководил любительской медиакомандой «Эгриси».

Материалы по теме
Не стало Василия Уткина. Чёрный день для российского футбола. LIVE
Live
Не стало Василия Уткина. Чёрный день для российского футбола. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android