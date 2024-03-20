Александр Головин попал в топ-20 самых дорогих игроков Лиги 1 по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt на своём сайте представил рейтинг самых дорогих игроков французской Лиги 1. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин разделил 20-е место с тремя футболистами.

Рыночную стоимость Головина Transfermarkt оценивает в € 30 млн. Столько же по версии портала стоят защитник «ПСЖ» Фабиан Руис и одноклубник Александра, нападающий монегасков Фоларин Балогун.

Топ-5 самых дорогих игроков высшего французского дивизиона выглядит следующим образом:

1. Килиан Мбаппе, «ПСЖ» — € 180 млн.

2. Ашраф Хакими, «ПСЖ» — € 65 млн.

3. Уоррен Заир-Эмери, «ПСЖ» — € 60 млн.

4. Нуну Мендеш, «ПСЖ» — € 60 млн.

5. Усман Дембеле, «ПСЖ» — € 60 млн.

Александр Головин присоединился к «Монако» в 2018 году, перейдя из московского ЦСКА за € 30 млн. За всё время, проведённое в «Монако», он забил 28 голов и сделал 32 голевые передачи. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.