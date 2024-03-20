Экс-игрок Люксембурга Зарицкий: матч с Грузией — история, а отсутствие Хвичи будет плюсом

Бывший футболист сборной Люксембурга Михаил Зарицкий высказался о предстоящем стыковом матче отбора Евро-2024 со сборной Грузии. Игра состоится завтра, 21 марта.

«Стыковой матч с Грузией — историческое событие для Люксембурга. Вроде с 1965 года это первая возможность, когда можно попасть на чемпионат Европы. Остаётся две игры, но будет очень сложно. В Грузии очень хороший стадион и публика: придёт примерно 55 тысяч болельщиков, они будут очень активно поддерживать свою команду. Думаю, к таким условиям люксембуржцы не привыкли, хотя почти все играют за рубежом, практически нет ни одного футболиста, который выступает в Высшей лиге Люксембурга. Но команда будет драться до последнего, потому что такого шанса долго ещё не появится.

Единственный из тех, кто может провести Люксембург дальше, это не тренер, а Жерсон Родригеш. Если у него будет хороший день, то смогут пройти дальше. Это игрок, который делает разницу. А отсутствие Хвичи — большой плюс для Люксембурга», — сказал Зарицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.