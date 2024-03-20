Грузия — Люксембург. Дисквалификация Хвичи — огромная потеря!

Кварацхелия пропустит матч из-за перебора жёлтых карточек. Без него Вилли Саньоль как без рук.

21 марта состоится матч 1/2 финала Пути С квалификации Евро-2024 Грузия — Люксембург. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу грузин в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех люксембуржцев оценён экспертами в 5.00. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Евро-2024 Грузия — Люксембург 21 марта 2024 года

Букмекеры считают, что матч Грузия — Люксембург не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.58. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76. Поставить на «обе забьют» можно за 2.27.

Анализ и прогноз на матч отбора Евро-2024 Грузия — Люксембург (21.03.2024)

Клубный футбол взял паузу, уступив место встречам отбора на Евро-2024. 21 марта состоится шесть стыковых матчей. В одном из них в 1/2 финала Пути С Грузия примет Люксембург. Игра пройдёт на стадионе «Борис Пайчадзе» в Тбилиси, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Несмотря на старания Хвичи Кварацхелии, в восьми встречах квалификации на Евро-2024 сборная Грузии победила только Кипр (2:1 и 4:0). Также она сыграла вничью с Норвегией (1:1) и Шотландией (2:2). Уступили «крестоносцы» шотландцам (0:2), Испании (1:7 и 1:3) и норвежцам (1:2).

В восьми встречах отбора на чемпионат Европы Кварацхелия отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также он сыграл немаловажную роль в том, что сборная Грузии выиграла группу в Лиге наций. В шести матчах бывший футболист «Рубина» записал на свой счёт пять голов и два ассиста.

В последних четырёх играх в Серии А Хвича забил четыре мяча и отдал один голевой пас. Кварацхелия пребывает в хорошей форме, но грядущий матч пропустит из-за перебора жёлтых карточек. Шансы «крестоносцев» на выход в следующую стадию отборочного турнира заметно снижаются.

В составе сборной Грузии немало футболистов, которые на клубном уровне выступают за сильные команды. Однако многие из них, в частности защитник «Торино» Саба Сазонов, являются футболистами ротации и получают мало игровой практики. Отсутствие Хвичи очень сильно ослабляет грузин.

Сборная Люксембурга за последние несколько лет преобразилась. Из явного аутсайдера она превратилась в весьма неудобного соперника. В шести встречах в Лиге наций «красные львы» уступили только Турции (0:2). Также они сыграли вничью с турками (3:3) и Фарерскими островами (2:2).

На групповом этапе квалификации на Евро-2024 люксембуржцы выступили весьма неплохо, если вынести за скобки игры с Португалией (0:6 и 0:9). Помимо португальцев, они уступили Словакии (0:1). Вничью подопечные Хольца сыграли со словаками (0:0) и исландцами (1:1).

Победили «красные львы» Лихтенштейн (2:0 и 1:0), Боснию и Герцеговину (2:0 и 4:1) и Исландию (3:1). Хольцу стоит отдать должное. В большей степени благодаря его стараниям национальная команда очень быстро прогрессирует. У её футболистов наблюдаются индивидуальный прогресс и карьерный рост.

У сборной Люксембурга тоже есть кадровые потери, но они далеко не такие серьёзные, как отсутствие Кварацхелии. Грядущую встречу пропустят Дирк Карлсон и Оливье Тилль. Хольц наверняка сумеет подобрать им равноценные замены, поэтому наилучшим вариантом для ставки видится Х2 за коэффициент 2.08.

Недавно экс-защитник «крестоносцев» Лаша Салуквадзе заявил, что Грузия может попасть на Евро-2024. Он подчеркнул, что люксембуржцев нужно побеждать 100%. Шансы на выход в финальную стадию турнира у грузин действительно неплохие, но в матче с «красными львами» легко точно не будет. Тем более без Кварацхелии.

Прогноз и ставка на матч отбора Евро-2024 Грузия — Люксембург 21 марта 2024 года

Несмотря на то что встреча состоится в Тбилиси, в победу сборной Люксембурга верится больше. «Красные львы» процветают под руководством Хольца. Они демонстрируют отменный командный футбол и уже уверенно обыгрывают такие сборные, как Босния и Герцеговина и Исландия. С Хвичей-то «крестоносцы» выступили в квалификации на Евро не лучшим образом. Без него шансов совсем немного.

Ставка: сборная Люксембурга не проиграет за 2.08.