Деян Радич: очень жаль, что российский футбол загубил Юрия Красножана

Бывший сербский вратарь «Ростова», «Алании» и «Спартака» из Нальчика Деян Радич высказался о Юрии Красножане. По мнению Радича, российский футбол загубил талантливого тренера, который имел способность находить и развивать молодых игроков. Также Деян отметил, что не верит в причастность Красножана к договорным матчам, в чём в своё время его обвинила Ольга Смородская.

«Если бы я Анатольевича не встретил, то очень многому в футболе не научился бы. Очень плохо, что российский футбол загубил его. Мне очень жаль, потому что это редкий тренер, который мог находить молодых российских футболистов и развивать их.

Я не верю, что тот матч «Локо» с «Анжи» мог быть договорным. По крайней мере, я уверен, что Красножану это не нужно было», – приводит слова Деяна Радича интернет-портал Metaratings.