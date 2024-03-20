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«Для нас это хороший тест». Капитан Сербии Тадич — о предстоящем матче со сборной России

«Для нас это хороший тест». Капитан Сербии Тадич — о предстоящем матче со сборной России
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Капитан сборной Сербии Душан Тадич прокомментировал предстоящий товарищеский матч со сборной России.

«Мы посмотрели видео сборной России. Прекрасная команда и индивидуально, и тактически. Нас ждёт матч с очень сильной командой. У России есть сильные игроки, как Головин. Для нас это хороший тест», — передаёт слова Стойковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сборная России сыграет с Сербией в четверг, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина». Отметим, что сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович не примет участия в игре с россиянами из-за полученного ранее повреждения. Также сообщалось, что по причинам личного характера игру пропустит защитник «Мальорки» Матия Настасич.

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