Карпин — о предстоящем матче сборной России с Сербией: стартовый состав определил на 95%

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы относительно стартового состава команды на товарищеский матч с Сербией.

«Реально ли уместить Захаряна, Головина и Миранчука на одном поле? Реально. Стартовый состав определил на 95%. Хороший? Плохой», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сборная России сыграет с Сербией в четверг, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина». Отметим, что сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович не примет участия в игре с россиянами из-за полученного ранее повреждения. Также сообщалось, что по причинам личного характера игру пропустит защитник «Мальорки» Матия Настасич.