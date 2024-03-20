Кому сыграть в нападении сборной России? Шесть вариантов для Карпина

Сборная России проводит товарищеский матч с Сербией, но, несмотря на статус встречи, надо играть на победу. Настоящие спортсмены хотят выигрывать всегда и везде. Да и где ещё радовать победами болельщиков, если наша национальная команда отстранена от международных соревнований?
Чтобы одолеть будущих участников Евро-2024 – надо забивать. Оборона у сербов крепкая. Это не Куба, в ворота которой мог оформить хет-трик, наверное, любой нападающий РПЛ. Форвардов сборной России Константина Тюкавина, Фёдора Чалова и Ивана Сергеева ждёт самая серьёзная проверка.
Кого поставить Валерию Карпину в атаку с первых минут? Давайте выберем лучший вариант для нашей команды. Мы предлагаем все возможные опции с одним нападающим или с парой, если тренер вдруг поменяет любимую систему 4-3-3 на тактическую схему с двумя форвардами. Участвуйте в опросе и оставляйте свой голос за нужного кандидата либо за дуэт. Пишите в комментариях, почему ваш выбор – оптимальный.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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У сборной России должна быть пара форвардов Тюкавин — Чалов
Если Карпин поменяет систему 4-3-3 на 4-4-2 или на 3-5-2 (подстроившись под сербов, которые, как правило, играют с тройкой сзади), то может выпустить пару форвардов Тюкавин – Чалов. Динамовец уже играл так в клубной команде с Фёдором Смоловым. Правда, действовал только на острие, а Смолов располагался под ним как бы «десяткой». Чалову в глубине более привычна роль инсайда в 3-4-2-1. Однако у Фёдора был даже опыт, когда его при игре с одним центрфорвардом ставили на фланг – вингером. Правда, там армеец, прямо скажем, не феерил.
У сборной России должен быть один форвард — Константин Тюкавин
Тюкавин – лучший российский бомбардир в нынешнем сезоне РПЛ. Нападающий «Динамо» забил девять мячей в 20 матчах, причём все с игры: в среднем на один гол у него уходит 169 минут. А вот в национальной команде Константин пока не отличался. Да и сыграл-то всего три матча. Тюкавин дебютировал при Карпине в сентябре 2021 года в квалификации ЧМ-2022, выйдя на замену на последние 20 минут в выездном матче с Кипром. Ещё дважды динамовец появлялся на поле в футболке сборной в марте 2023-го – выходил на замены в спаррингах с Ираном и Ираком. Потом же не выступал за Россию целый год.
У сборной России должна быть пара форвардов Тюкавин — Сергеев
При возможной смене тактической схемы Карпиным на 4-4-2 или 3-5-2 в линии атаки сборной России мог бы появиться дуэт Тюкавин – Сергеев. Первый действовал бы на острие атаки, как он привык в «Динамо», когда выходил на поле вместе с другим нападающим Фёдором Смоловым. Второй располагался бы чуть-чуть в глубине, может быть, отвечал бы при обороне за одного из опорных полузащитников сборной Сербии. Сергеев в «Зените» имел опыт игры вдвоём с лучшим бомбардиром РПЛ Матео Кассьеррой. Как минимум они друг другу не мешали, пытались взаимодействовать.
У сборной России должен быть один форвард — Фёдор Чалов
Чалов делит четвёртое-шестое места в списке лучших бомбардиров РПЛ, а среди российских нападающих он второй. Армеец забил восемь мячей в 20 матчах, правда, пять из них – с пенальти. С игры – только три. В среднем на один гол Фёдору требуется 204 минуты. Весной Чалов тяжело набирает ход: в РПЛ не совершил результативных действий, в кубковой встрече с командой Карпина сделал только голевую передачу. Но и та была на самом деле неудавшимся ударом. Зато у Фёдора больше всех матчей за сборную из форвардов национальной команды – семь. Самый серьёзный опыт. В октябре именно он забил победный мяч Камеруну.
У сборной России должна быть пара форвардов Чалов — Сергеев
В случае изменения тактической модели 4-3-3 на 4-4-2 или 3-5-2 дуэт форвардов сборной России способны образовать Чалов с Сергеевым. Один из них мог бы действовать пониже, а второй – на одной линии с защитниками сборной Сербии. В принципе и тот, и другой, в отличие от привыкшего быть «наконечником копья» Тюкавина, пробовались в обеих ролях. Армеец поиграл и инсайдом, и даже вингером. Зенитовец выходил в дуэте с лучшим бомбардиром РПЛ Матео Кассьеррой и эффективно поддерживал впереди открывавшегося за спины колумбийца. Другое дело, что тут придётся играть с листа, без натренированных взаимодействий.
У сборной России должен быть один форвард — Иван Сергеев
У нападающего «Зенита» в этом чемпионате шесть мячей в 17 матчах – все с игры. С точки зрения затраченного времени на один гол он даже эффективнее Тюкавина и Чалова: поражает ворота соперников в среднем каждые 139 минут. Но весной 2024 года играл мало, так как пропустил несколько тренировок из-за проблем со здоровьем. Во всех трёх встречах РПЛ и Кубка России выходил на замену, тем не менее забил «Уралу» в последнем туре чемпионата. За сборную России у Ивана всего одно выступление – осенью 2023-го он провёл на поле около получаса в спарринге с Кенией. Хотя Карпин вызывал Сергеева ещё с 2021 года, но в остальных матчах оставлял в запасе.