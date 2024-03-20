Кому сыграть в нападении сборной России? Шесть вариантов для Карпина

Сборная России проводит товарищеский матч с Сербией, но, несмотря на статус встречи, надо играть на победу. Настоящие спортсмены хотят выигрывать всегда и везде. Да и где ещё радовать победами болельщиков, если наша национальная команда отстранена от международных соревнований?

Чтобы одолеть будущих участников Евро-2024 – надо забивать. Оборона у сербов крепкая. Это не Куба, в ворота которой мог оформить хет-трик, наверное, любой нападающий РПЛ. Форвардов сборной России Константина Тюкавина, Фёдора Чалова и Ивана Сергеева ждёт самая серьёзная проверка.

Кого поставить Валерию Карпину в атаку с первых минут? Давайте выберем лучший вариант для нашей команды. Мы предлагаем все возможные опции с одним нападающим или с парой, если тренер вдруг поменяет любимую систему 4-3-3 на тактическую схему с двумя форвардами. Участвуйте в опросе и оставляйте свой голос за нужного кандидата либо за дуэт. Пишите в комментариях, почему ваш выбор – оптимальный.

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