Синицын: самое главное, чтобы сборная России не боялась Сербию и навязывала свой футбол

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России с Сербией, а также о том, кто займёт место в воротах российской команды.

«Я не следил за Лунёвым в Лиге Европы, поэтому сложно судить, заслуживает ли он места в старте в матче с Сербией. Есть тренерский штаб сборной России, они будут видеть, кто сильнее, отталкиваясь от тренировочного процесса. Нужно смотреть в целом на игру «Краснодара», в матчах команды не было явных оплошностей Сафонова. Всё будет видно на тренировках — решение за тренерским штабом.

Хотелось бы увидеть хорошую яркую игру со сборной Сербии и настрой от тех, кто впервые был вызван или давно не вызывался в национальную команду России. Самое главное, чтобы не боялись, играли в футбол, играли от себя и навязывали свою игру. Этого хочется всем болельщикам сборной России», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сборная России проведёт товарищеские матчи с Сербией и Парагваем. Обе встречи пройдут в Москве. 21 марта подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Сербии на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Там же через несколько дней, 25 марта, сборная России проведёт матч с Парагваем.