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Валерий Карпин выделил игрока из сборной Сербии

Валерий Карпин выделил игрока из сборной Сербии
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, кого он может выделить из национальной команды Сербии.

«У Сербии кого могу отметить? У них много игроков. Если вам нужна фамилия, могу отметить Митровича», – передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Нападающий «Аль-Хиляля» и национальной команды Сербии Александр Митрович провёл в этом сезоне за саудовский клуб 35 матчей, в которых забил 31 мяч и отдал восемь голевых передач.

Напомним, сборная России проведёт товарищеские матчи с Сербией и Парагваем. Обе встречи пройдут в Москве. 21 марта подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Сербии на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Там же через несколько дней, 25 марта, сборная России проведёт матч с Парагваем.

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