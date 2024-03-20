Экс-вратарь ЦСКА Гутеев: на Лунёва и Лодыгина рассчитывают в сборной России

Бывший вратарь московского ЦСКА Александр Гутеев прокомментировал вызов в сборную России голкипера азербайджанского «Карабаха» Андрея Лунёва и его коллеги по амплуа Юрия Лодыгина, выступающего за греческий «Панатинаикос», на ближайшие товарищеские матчи.

«Надо находиться в расположении сборной России, чтобы оценить игровые и психологические возможности Лунёва и Лодыгина. Я считаю, что в национальной команде есть очень квалифицированный тренерский штаб, который может определить их возможности на текущий момент. Я особо не следил за этими ребятами и совершенно не понимаю их уровень, который они показывают. Я думаю, что Виталий Кафанов их отслеживал. Он просто так ничего не делает и, если он их пригласил, значит в сборной на них рассчитывают, а они соответствуют уровню и требованиям Кафанова и Карпина», — сказал Гутеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.