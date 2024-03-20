Освобождённый из французской тюрьмы фанат Косов подаст в суд с целью получения компенсации

Адвокат Ален Дюфло, представляющий интересы болельщика «Спартака» Павла Косова, рассказал о намерениях подать в суд иск для получения компенсации. Косов был освобожден из французской тюрьмы в феврале 2024 года.

«Мы подготовили иск для подачи в суд. Борьба будет продолжаться до тех пор, пока французское государство не ответит в суде за ошибки и недосмотры, допущенные судьями.

Мы инициируем судебное производство с целью получения компенсации за намеренное затягивание судебного процесса», – сообщил Дюфло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильей Никульниковым.

Напомним, 20 февраля 2018 года Павел Косов по запросу французских властей был задержан в Мюнхене, откуда он направлялся на матч «Спартака» с «Атлетиком» Бильбао в Лиге Европы. Фаната красно-белых депортировали в Марсель, где он был обвинён в участии в беспорядках на Евро-2016, а также в покушении на жизнь одного из болельщиков. Косов отсидел во французской тюрьме шесть лет, и был выпущен на свободу в феврале этого года.