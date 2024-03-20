Джо Гомес рассказал о влиянии Юргена Клоппа на его карьеру

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес рассказал, какое влияние на его карьеру оказал нынешний главный тренер клуба Юрген Клопп.

«Тренер в клубе единственный в своём роде, и я, очевидно, многим ему обязан. Он, вероятно, оказал наибольшее влияние на мою карьеру. Приятно иметь такую поддержку от своего тренера. Я не просил его об этом! Но он, очевидно, оказал на меня огромное влияние не только как на игрока, но и как на личность, так что это было мило с его стороны», — приводит слова Гомеса пресс-служба «красных» на официальном сайте клуба.

На данный момент «Ливерпуль» располагается на второй строчке таблицы с 64 очками, набранными в 28 мачтах. Столько же очков у лидирующего «Арсенала», однако «канониры» вышли вперед по разнице голов.