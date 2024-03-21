Тьерри Анри назвал самого недооценённого футболиста

Главный тренер молодежной сборной Франции Тьерри Анри назвал нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна самым недооценённым футболистом.

«Мы не должны забывать Гризманна, который напоминает нам, что тяжелая работа – это талант. Гризманн, безусловно, самый недооцененный игрок из существующих. Мы часто говорим о Килиане, настолько, что я даже за то, чтобы его ругать. Но Гризманн… посмотрите на его передачи и голы. Скажите мне, кто в истории мог так же хорошо играть на всех четырех позициях нападения? Их не так много. Гризманн — один из них», — приводит слова Анри Talk Sport.

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В нынешнем сезоне Гризманн принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 19 голов и 7 результативных передач.

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